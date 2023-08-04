金鐘視帝姚淳耀繼《模仿犯》後再展演技。（CATCHPLAY提供）.jpg

今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》9月8日全台盛大上映，，由金鐘視帝姚淳耀與范逸臣、郭泓志組成義氣三兄弟，姚淳耀繼《模仿犯》後再展神演技，耍狠詮釋熱血兄弟。

姚淳耀表示過去的作品考驗的演技大部分是個人的心境揣摩與轉折，而這一次在《我最愛的笨男人》裡飾演的阿鬼，必須與兄弟一起耍狠，與笨男人共同風雨、還有許多熱血沸騰的江湖支援場面，演起來非常過癮！在日前釋出的正式預告中，姚淳耀無論是眼神、動作、表情都流露出逼真的江湖兄弟味，他也笑說：「這是這輩子翻最多桌、撂最多兄弟還有飆最多的髒話的時候！」

飾演北屯猛鬼的姚淳耀，在電影中是阿全范逸臣與阿龍郭泓志從小一起長大，最靠譜的好兄弟，阿鬼待人處事八面玲瓏，亦擅長判斷局勢，是三兄弟中最精明能幹的一位，兄弟每一次出包，阿鬼馬上支援前線。

首度與范逸臣、郭泓志同台演出，姚淳耀表示三人默契十足，從前置準備期一起進行動作訓練到正式開拍的多個大場面，三人皆展現專業的演技表現與默契，電影中不少打鬥戲必須拿起球棒上演凶狠的打架橋段，姚淳耀分享：「有他們兩個在身邊一起上場，讓我很快就能進入角色狀態裡，看到他們兩個立刻就兄弟魂上身！」