香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港3大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列的續作，故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。除了逼近戰爭規模的動作場面，電影中還有不少讓觀眾驚喜的客串演出，其中，港劇知名小生羅嘉良在片中客串演出在金三角的大毒梟，和劉青雲有不少爾虞我詐的對手戲，他還被劉青雲插進褲頭威脅，他大讚劉青雲的演技出色，不愧是影帝！

《掃毒3：人在天涯》中為尋覓能和劉青雲抗衡的金三角毒梟，讓劇組苦惱了許久，電影監製特別邀請90年代的知名港劇小生羅嘉良客串演出，羅嘉良看到劇組為電影籌製了廣大的場景，深感劇組的用心，欣然同意演出。羅嘉良與劉青雲和古天樂都同為香港TVB前後期的當家小生，羅嘉良曾三度獲得視帝肯定，也多次在港劇中和古天樂合作，也曾在電影《三岔口》中與郭富城合作，但這次是他首次和劉青雲演出對手戲。

羅家良演出制霸金三角的大毒梟，甚至擁有強大軍火和軍隊來保護自己的毒品，導演邱禮濤表示為了設計這個角色，也參考了全球知名的真實毒梟坤沙做為藍本，他說：「羅嘉良的演出很傳神，非常出色。」首次扮演毒梟，羅嘉良用心找了許多紀錄片來做功課，揣摩毒梟的一舉一動，「看這些人如何生活，如何用各種手段來做生意。」而劉青雲則是演出香港落難毒販，逃到金三角，想來分一杯羹，重返毒市，而和羅嘉良展開一場充滿暗鬥的合作計畫。

羅嘉良對於和劉青雲的對手戲感到十分難忘，一場他被劉青雲威脅戲，劉青雲硬是從他手上搶走槍，更一把插進他的褲頭做出威脅，讓他覺得張力十足，「我的角色本來對劉青雲有種惺惺相惜的感受，但那一刻就突然被他背叛，武術指導設計了這個動作，我覺得非常精彩，觀眾看了也會感到非常緊張。」他也讚美劉青雲的演技，「劉青雲為角色設計了很多小細節，讓角色更生活化，真不愧是影帝。」

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