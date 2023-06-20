航警局與台北關於今年1月期間查獲一批進口健康食品中夾藏安非他命，經調查溯源追蹤，逮捕在台收件人吳姓男子及一名幕後毒梟「阿銓」，但經查「阿銓」早已身亡1年多，死後由同夥詹男接手，吳男經警方告知後，才知道為死人收了1年貨。

警方查驗這批以「泰國健康食品」名義申報進口的貨物發現，外包裝為營養食品的52罐塑膠罐中，夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新台幣約2000萬元。（航警局提供）

航空警察局刑事警察大隊副大隊長莊英壽表示，警方查驗這批以「泰國健康食品」名義申報進口的貨物發現，外包裝為營養食品的52罐塑膠罐中，夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新台幣約2000萬元，隨即成立專案小組並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

警方查驗這批以「泰國健康食品」名義申報進口的貨物發現，外包裝為營養食品的52罐塑膠罐中，夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新台幣約2000萬元。（航警局提供）

警方調查溯源追蹤發現，吳姓犯嫌因積欠巨額賭債，便鋌而走險，長期替綽號「阿銓」的男子代收進口包裹，換取酬勞還債，但警方深入追查發現，其實早在1年前「阿銓」就已經過世，相關運輸毒品及收取貨事宜，都由詹姓犯嫌接手處理。

航警局與台北關於今年1月期間查獲一批進口健康食品中夾藏安非他命，經調查溯源追蹤，逮捕在台收件人吳姓男子（後）及一名幕後毒梟「阿銓」，但經查「阿銓」早已身亡1年多，死後由同夥詹男（前）接手，吳男經警方告知後，才知道為死人收了1年貨。（航警局提供）

莊英壽說，犯嫌雙方平時以通訊軟體聯繫，避免碰面產生風險，連交付收取貨物的報酬都是安排他人裝於煙盒中，放置於指定地點後，再通知吳男前往領取以製造斷點，因此直到專案小組派員拘提，吳男仍堅稱是替「阿銓」收取包裹，但不知貨物內實際為毒品，更不知友人「阿銓」早已死亡1年多。

航警局與台北關於今年1月期間查獲一批進口健康食品中夾藏安非他命，經調查溯源追蹤，逮捕在台收件人吳姓男子（後）及一名幕後毒梟「阿銓」，但經查「阿銓」早已身亡1年多，死後由同夥詹男（前）接手，吳男經警方告知後，才知道為死人收了1年貨。（航警局提供）

專案小組調查發現，吳男簽收包裹後，詹男就會派人或親自前往指定地點收取包裹，且為躲避警方查緝，還經常更換使用車輛，藉此增加警方追查難度，但詹男在警方執行拘提勤務當天，所使用的租賃車輛，恰巧就是向專案小組成員熟識的車行承租，相關動態早被警方事前掌握及鎖定行蹤，一舉緝獲到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後2嫌經桃園地方法院裁定羈押禁見，近期偵查終結由地檢署提起公訴。

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