椰子蟹在台灣列名於「野生動物保育法」之珍貴稀有保育類野生動物，主要分布在屏東、台東及東部離島的沿海地區，因數量稀少並不容易發現。農業部生物多樣性研究所近年來在台東縣綠島進行沿海公路陸蟹調查時，在一處人煙相對稀少、自然生長的林投樹林中，驚見一些揹著螺殼屬於不同生命階段的椰子蟹幼蟹。

生多所指出，因為性成熟前的椰子蟹個體在台灣野外十分難以觀察記錄，遑論是發現到各個不同生命期的幼蟹個體。這是台灣椰子蟹保育研究的重大發現，這也代表著椰子蟹生活史所需棲地的完整揭露。

生多所研究人員於今年6月13日及14日夜晚，在綠島公館地區一處林投海岸林區域進行陸域蟹類調查時，觀察記錄到多筆不同體型大小的椰子蟹幼蟹，概估胸甲長約1公分至3公分，涵蓋1—5歲年齡層，加上先前也發現到數隻大型成熟的個體，顯示此區域蘊藏著完整的椰子蟹族群及重要的棲息地。

生多所表示，尚揹著殼的椰子蟹幼蟹其胸甲長通常小於1公分，小小體型卻已在海岸岩礁具有植被的砂地生活約2年。由於數量稀少加上外觀近似常見的小型陸寄居蟹，即使偶遇也難以被識別，因此迄今在台灣尚無野外的椰子蟹幼蟹的觀察紀錄。這樣的發現十分難得且具有價值，將有助於椰子蟹的保育研究工作，並提供完整的試驗場域。

生多所指出，椰子蟹生活於沿海附近的熱帶海岸林中，因善於爬樹，尤其是筆直的椰子樹，並且會以強壯的雙螯扒開椰子殼享用裡面的果肉，所以被稱椰子蟹。分類上是屬陸寄居蟹科，所以小時候也像寄居蟹一樣得揹著殼過生活。椰子蟹生長十分緩慢，抱卵的雌蟹在海邊釋幼後，蟹苗需要在海洋浮游生活近1個月，之後揹著螺殼在感潮帶以上具大小礁石的植被砂地，棲息約2年才會卸下身上的殼，進入海岸林展開另一階段的生活。根據文獻記載，雄蟹大概至少需要5年才性成熟，此時約1公斤重。

生多所自2020年起接受交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處委託進行綠島陸域生態資源調查。其中陸蟹資源是重點之一，而椰子蟹則是陸蟹觀察中具代表性的旗艦物種。生多所表示，綠島除了具有豐富的海、陸域蟹類生物資源外，其他動、植物亦十分豐富多樣，是台灣離島生態環境中難得的瑰寶。如能搭配當地豐富的景觀及遊憩資源，將有助於推動在地化野生物保育工作，落實維護棲地環境及資源永續利用的目的。