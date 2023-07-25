中央氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（25日）晚至明（26）日屏東、東半部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨範圍：屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

杜蘇芮外圍環流影響，4縣市發布大雨特報。（氣象局）

氣象局表示，今日颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，上半天降雨較為局部、空檔較多，下半天以後雨區擴大，降雨空檔減少，請留意會有局部較大雨勢發生的機率，至於西半部地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始大台北、南部地區、中部以北山區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

隨著颱風接近，新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門將有8至9級強陣風，今晚起風力增強至9至10級，基隆北海岸也有9至10級風力出現，臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，東半部及恆春半島浪高有機會來到5公尺以上，非必要請避免前往海邊活動。