今年第5號颱風「杜蘇芮」來襲，今日下午2時30分氣象局發布陸上颱風警報，預計暴風圈明天接觸陸地，勢必帶來較大風雨，基於安全考量，不少遊樂園區及活動主辦單位紛紛宣布取消活動或延期舉行，而離島航班也陸續發布停駛公告。

【景點園區關閉】

●大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區

林務局東勢林區管理處指出，受杜蘇芮颱風影響，考量轄內大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區位處山區，聯外道路距離長，於將26日下午5時起預警性休園至28日，預計於29日恢復開園。

●宜蘭太平山遊樂區

太平山遊樂區今（25日）下午4點起預警性休園，預計休到28日，而今晚6點李瑞宗老師在太平山雲海咖啡館舉辦的講座也取消，園區今晚不提供住宿，開園時間將等颱風過後視情況宣布。

●天池山莊、奧萬大、合歡山森林遊樂園區

天池山莊與轄屬區域步道今中午起封閉；奧萬大、合歡山森林遊樂園區明（26日）下午5點起預警性休園，將視陸上颱風警報發布與警戒範圍不排除提前實施，提醒遊客注意。

●墾丁、雙流、藤枝及林後四林等園區

林務局屏東林區管理處所轄的墾丁、雙流、藤枝及林後四林等園區、自然教育中心、檜谷山屋及所轄自然步道，包括北大武山登山步道等，今中午12點起到28日暫停開放。

●龜山島

受颱風外圍環流影響，龜山島周邊風浪明顯增強，南北碼頭浪潮落差過大，基於安全考量，東龜山島封島到明天，視情況調整。

【活動取消／延期】

●台東「眾聲象」特展

台東縣首場《眾聲象》成功藝術駐地共創特展，原訂7月28日開展，受杜蘇芮颱風影響，將延後至8月3日上午10點在成功鎮原住民文物館熱烈開展。

●彰化縣「2023鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」、「王功漁火節夜間佈燈」

彰化縣政府於鹿港鎮展出的「2023鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」，以及於王功街、王功漁港地區進行的「王功漁火節夜間佈燈」，將於7月26、27、28日等3天暫停展出。

●台北市「大稻埕夏日節」

2023大稻埕夏日節今（25日）起暫停現場各項活動，恢復時間另行公告；明天（26日）的180秒主題煙火也已經確定取消。而藍色公路船班即起至27日取消，將於28日後視颱風狀況調整。

●南投縣仁愛鄉全鄉運動會傳統技藝競賽

活動原訂明（26日）舉行，基於安全考量將比賽順延至8月舉行，日期將另行公布。

●台東熱氣球活動

台東熱氣球在鹿野高台的活動今下午場到27日全數取消，已購票的民眾可全額退費。7月28日的活動是否如期舉行，將在7月27日晚上8點公告。

●台東知本溫泉光雕音樂會

原訂7月27日辦理知本溫泉區光雕音樂會，受颱風影響改到8月24日舉行。

【離島交通】

●台華輪

澎湖與高雄藍色公路交通運輸船台華輪，今（25日）起連3天停航。

●東琉線

鹽埔泊區開往琉球大福漁港的大福航運，以及東港溪碼頭開往白沙港的交通船聯營處、泰富及藍白等4家業者宣布明（26日）起至28日全面停航，29日視海象狀況決定是否復航。

●台東往返離島及後壁湖航班

今（25日）起至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航。

●離島、小三通海運

受颱風影響，今（25日）有9航線，共計36航次停航，分別為國內30航次、兩岸6航次。

停航航線包括高雄-馬公：全部停航（2航次）、基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）、台北-馬祖：全部停航（1航次）。富岡-綠島：全部停航（12航次）、富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）、後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）、金門-泉州：全部停航（2航次）、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（2航次）、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（2航次）。