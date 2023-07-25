【LIVE直播】杜蘇芮颱風逼近南台灣 氣象局最新說明

中度颱風杜蘇芮進逼，暴風圈今晚已進入巴士海峽，氣象局發布海上陸上颱風警報，並於晚間20時40分直播說明最新颱風動態。

晚間20時30分資料顯示，第5號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

25日20時杜蘇芮中心位置在北緯18.9度，東經122.7度，即在鵝鑾鼻的南南東方約380公里之海面上，以每小時10轉13公里速度，向西北西轉西北進行。近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑100公里。

今(25日)晚至明(26)日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報部分，今(25日)晚至明(26)日蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，新竹以北地區及馬祖亦有較強陣風，請特別注意。