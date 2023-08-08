警方在陳男車上發現用來砸車的黑色方向盤。（警方提供）

謝男車輛後檔玻璃被砸破。（警方提供）

陳男白色轎車也因遭衝撞，造成車門毀損。（警方提供）

新北市淡水區民權路昨（7）日晚間9時許發生行車糾紛，警方獲報後趕往現場，於附近發現謝姓被害人，並在距離案發地500公尺處帶回砸車的2名陳姓男子，經初步了解，雙方糾紛始於北市承德路，因陳男不滿遭謝男鳴按喇叭，雙方展開追逐互相逼車，最後在淡水民權路發生砸車事件，警方訊後將3人依公共危險、毀損、恐嚇、妨害自由移送。

昨日晚間，29歲謝男駕車行經北投承德路某旅館前，當時陳男一方駕駛的轎車停在前方路中，謝男遂按喇叭提醒，不料此舉竟引發對方不滿，雙方發生口角互嗆，隨後便在承德路7段發生追逐、互相逼車。

最後謝男在淡水民權路被陳男一方攔下，21歲駕駛陳男與19歲陳姓乘客不僅從車上拿出方向盤猛砸謝男車輛，還跳上謝男引擎蓋，而謝男為擺脫2人，便開車試圖衝撞，逃離現場，陳男等人也駕駛離去。

警方獲報後，在現場附近發現謝男，並於案發地點前500公尺處攔獲陳男車輛，並查獲用來砸車的黑色方向盤，警方遂將2人帶回派出所釐清案情。由於陳男等人攔車攻擊、謝男有開車衝撞行為，因此雙方均涉及公共危險罪，訊後3人被依公共危險、毀損、恐嚇、妨害自由等移送士林地檢署偵辦。