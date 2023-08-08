高鐵新竹站大廳在父親節當天飄出悠揚直笛樂聲，新竹縣立華山國中直笛團為感恩父親、把愛傳出去，在高鐵新竹站大廳舉辦「爸爸愛您」音樂快閃活動。現場近30名直笛團學生默契十足吹奏望春風、雨夜花、揮著翅膀的女孩以及天空之城等耳熟能詳曲目，透過美好音樂傳達真摯情感，同時獻給陪同他們一起參與的爸爸們。

華山國中地處偏鄉，目前全校共4班，學生僅70人，華山國中直笛團教師董靜宜表示，因為師資不足讓孩子們難以透過正規方式學習音樂，因此轉念思考從音樂本應根基於生活日常，大膽選在父親節當天，透過台灣高鐵公司的「藝起來高鐵」活動，安排孩子們到高鐵新竹站公開演出，用音樂感謝爸爸的辛勞，同時也希望帶領孩子們以音樂服務、回饋社會，鼓勵他們站上演奏舞台、展現自我。

高鐵新竹站長林鶯沙表示，台灣高鐵公司推動藝起來高鐵活動，將車站營造成可供旅客駐足欣賞表演的藝文空間，非常歡迎青少年社團及優秀藝文團體發揮創意、展現才藝，帶給旅客不同的驚喜與感動。未來，高鐵公司也將持續透過多元豐富的展演活動，將文化與藝術帶入民眾生活，希望旅客在行色匆匆之際，不忘暫停腳步，享受與藝術不期而遇的感動。