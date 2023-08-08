印尼雅萬高鐵耗資73億美元，原應於本月展開的免費試乘計畫已推遲至9月，是這項中資參與計畫遭逢的最新挫敗。不過，負責建設雅萬高鐵的業者表示，預料10月可如期營運。

路透社報導，中國國營企業與印尼國營企業合組的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）表示，還需要一些時間，以確保旅客的舒適和安全。

全長142公里的雅萬高鐵連接首都雅加達和萬隆（Bandung）2大城市，最高時速可達350公里，由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路，為中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程，原訂2019年完工，但多次傳出問題，包括超支12億美元，以及商業營運時間延宕。

印尼雅萬高鐵全長142公里，連接首都雅加達和萬隆。

印尼中國高鐵公司今天表示，原訂8月18日展開的免費試乘計畫將延後至9月初，但10月1日全面營運的時程預期不會延宕。

印尼交通部官員穆罕默德利沙爾（Mohamad Risal Wasal）說，截至本月4日為止，雅萬高鐵還在進行安全檢查。

印尼中國高鐵公司表示，內部測試順利，但仍須配合交通部，以取得必要的營運執照。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）上月訪問北京時，中國國家主席習近平告訴他，隨著雅萬高鐵接近完工，兩國都必須確保計畫符合高標準。