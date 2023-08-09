崇友今年上半年因新梯(含汰舊換新)訂單出貨完工認列營收，包括土城廠辦大樓、新北市捷運輕軌案、南投縣大型觀光酒店等新梯大型訂單、以及台北市金融大樓、新北市五股區社區大樓、桃園龍潭大型集合住宅等汰舊換新大型訂單，整體新梯收入較去年同期成長24.34％，營收比重達52.97％，大型新梯訂單認列金額也為2018年來同期新高，包括。

另外，維修保養業務仍每年隨著新梯保固期滿後持續穩定轉入，上半年維修保養業務營收年增8.9％，整體維修保養台數攀升至41,235台。

崇友指出，由於今年上半年新梯大型訂單認列比重較去年同期的11.75％增加至19.35％，其中亦包括策略性新梯訂單完工認列，使得2023年上半年整體毛利率下降至30％。

崇友7月營收為4.49億元，受惠旗下三大業務動能保持強勁，年成長24.98％。累計前7月營收達30.39億元，年成長19.60％。