網紅「四叉貓」（本名劉宇席）去年12月在臉書貼出一張民眾黨黨代表候選人鍾昀哲的政見截圖，內容提及「提倡黨內聯誼，促進國家生育率」，事後鍾指截圖遭「P圖」提告劉加重誹謗，台北地檢署認定劉的截圖來源，是民眾黨另名黨代表候選人陳筱璇將各候選人的政見圖片PO在群組對話，認定劉罪嫌不足，今不起訴劉。

網紅「四叉貓」去年12月3日在臉書貼出一張民眾黨黨代表候選人鍾昀哲的政見截圖，內容提及「提倡黨內聯誼，促進國家生育率」，事後鍾指截圖遭「P圖」提告劉加重誹謗。對此，劉還製作了「台灣民眾黨，黨代表候選人內鬥懶人包」反擊。

檢方調查時，劉坦承貼文，辯稱沒有誹謗犯行，他是在LINE群體TPP_新北黨部志組內，見到民眾黨另名候選人陳筱璇張貼的該黨黨代表政見圖，所以鍾控告的圖，並不是他做的。

劉說，陳筱璇將各候選人的政見圖片PO在群組對話，資料也同步放在她臉書上，但後來刪了。他認為民眾黨是台灣第三大黨，其黨代表選舉之事，屬於公共事務可受公評之事，鍾一直不檢討是黨內的人故意做錯政見圖，反而說要提告他人。

檢方依據劉提供的資料，認定劉有所本，且政黨黨代表選舉，為可受公評之事，縱使劉評論內容令鍾不快，但應受言論自由保障，因此劉誹謗罪嫌不足，今不起訴劉。