台鋼雄鷹與樂天桃猿發動「1換4」的交易案，桃猿總教練曾豪駒正面看待此事，認為對體制、職棒環境來講都是好事，讓球員有更多發揮空間，至於林子偉加入球隊的定位，他認為先等他到球隊後再進行溝通。

台鋼與樂天球團剛剛同時公告交易案內容，台鋼用林子偉向樂天換來王柏融契約權之轉讓及王溢正、翁瑋均、藍寅倫等4人，選手交易案於8月15日正式生效實行。

對此曾豪駒表示，交易對比較少出賽機會的球員來講是好事，能轉移陣地發揮所長，「對每一位球員都是感到很不捨。當然在情感面來講是滿糾結的，畢竟大家曾經共同奮戰過，有美好的回憶。」

至於林子偉加入後的定位？曾豪駒說：「大家都了解他是很好的中線選手，能力毋庸置疑，是大聯盟好手，加入後對球隊戰力一定會有所提升。」至於守備位子先等他來後再溝通，「知道他9個位置都可以守。」

至於林子偉是否在15日主場「開箱」？曾豪駒說：「就等他簽約後，看看他身體狀況，了解一下多久沒有出賽。」那是否先隨一軍練習，他表示，到時候再設定。

曾總表示，在交易案出現後還沒有跟王柏融聯絡，「他現在還是在日職打拚，還是期待他在日本有好成績。」同時他也感謝藍寅倫、王溢正、翁瑋均等人這段時間為球隊付出心力，「轉隊後還是要繼續努力，在球場上展現能力。」

至於是否還會有後續交易？曾豪駒笑說不知道，也先不用擔心林子偉加入後守備位置重疊的部分，「整個戰力有加分、提升，對團隊都是好的，球場上就是大家各自努力 一起良性競爭，對球隊來講才是好事。」