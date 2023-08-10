前七月小客車關稅233億元、年增80億元，增幅達52％，三者都是2013年有統計以來同期最高；至於小客車進口營業稅達110億元、年增37億元或50.5％，也都創統計以來的同期歷史新高水準。
車市續旺 7月相關稅收創同期新高
財政部10日公布7月稅收統計，車市相關稅目表現續旺，車輛類貨物稅方面，進口車實徵366億元、年增109億元，雙創歷年同期最高水準；小客車特銷稅實徵25.5億元、年增5.9億元，也是歷年同期新高。
財政部10日公布7月稅收統計，車市相關稅目表現續旺，車輛類貨物稅方面，進口車實徵366億元、年增109億元，雙創歷年同期最高水準；小客車特銷稅實徵25.5億元、年增5.9億元，也是歷年同期新高。
前七月小客車關稅233億元、年增80億元，增幅達52％，三者都是2013年有統計以來同期最高；至於小客車進口營業稅達110億元、年增37億元或50.5％，也都創統計以來的同期歷史新高水準。
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