圖為2018年8月25日，總統蔡英文從雲豹車下車「撩水」勘災。（資料照,張亦惠攝）

卡努颱風重創南投，相較前高雄市長韓國瑜出手捐物資，總統蔡英文勘災時露出笑容及行政院長陳建仁暗酸南投沒有辦法超前部署的行徑令人憤怒。侯競辦發言人、北市議員柳采葳則透露多年前看到蔡英文勘災時的情形，痛斥蔡政府根本沒有悲天憫人的心。

2018年8月時一場豪雨重創南台灣，蔡英文南下嘉義勘災，未料卻因搭乘國軍雲豹甲車進入淹水區，引發外界批評。柳采葳昨（10）日在政論節目《新聞大白話》中提及上述情事時，透露她當時也跟在蔡英文旁邊，其中有一幕讓她印象深刻，當時有一個民進黨支持者的家裡進水，而蔡卻不走進去關心而是走在街上，讓該名民進黨支持者痛斥蔡要不要進來看一下，並直言她是民進黨支持者，但蔡這樣的表現讓她很失望。柳采葳認為，這跟這次蔡英文到南投勘災時嘻皮笑臉的行徑一樣，並直言蔡政府沒有悲天憫人的心。

柳采葳也提到陳建仁拿南投跟高雄對比一事，柳采葳認為，南投跟高雄包括狀況及地形皆不同，且七年來民進黨投了多少資源在執政縣市，若南投的狀況發生在高雄，還需要提出申請、求救訊號嗎？柳采葳呼籲陳建仁該想想當初當行政院長或副總統的初衷是什麼。

至於韓國瑜出手捐物資給南投，柳采葳感嘆表示，竟然有側翼說韓國瑜有政治考量，她強調，韓國瑜會幫忙不僅是因為真正看到了南投的需求，且與許淑華的好感情也是其中的原因。