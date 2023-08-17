為洗刷「行人地獄」惡名，加上還路於民遊行在即，行政院今日提出「行人交通安全政策綱領」，並通過《道路交通安基本法》送立院審議。民進黨指出，肯定行政院具體回應820還路於民遊行公民團體的訴求，宣誓改善道安決心，積極提出相關作為，呼籲行人不分政黨，期許朝野政黨共同努力，加速通過《道路交通安全基本法》。

民進黨表示，作為執政黨，宣示4年400億「永續提升人行安全計畫」將於2024年底前完成全國共600處最危險易肇事路口及行人活動區的改善，並每半年公告各縣市進度。達成中央政策推動、地方落實執行，中央地方合力完成對於行人路權的安全承諾。

民進黨認為，行人交通安全政策綱領皆有具體回應公民團體，包括明令各級政府推動道路設置人行道、騎樓留設整齊線、行穿線退縮、行人專用時相、無障礙空間串連等工程項目等。

民進黨強調，政府在改善行人交通安全不遺餘力，今年4月為降低行人在行穿線上交通事故，立法院三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，加重處罰不禮讓行穿線上的行人的車輛；今年5月行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，並加強「路口不停讓行人大執法」執法，透過違規取締手段，保障行人的安全。