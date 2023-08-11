一名女網友分享，她的成績預計可錄取台大法律系，她高興地和爸媽分享，怎料隔2天就被媽媽潑冷水說「台大法律不一定有比較好的人脈和師資！」讓原PO聽了很錯愕也很失落，坦言媽媽的話真的有打擊到她，引起網友討論，不少苦主+1說「亞洲父母」的這種教育方法真的超級失敗，單純替孩子高興一次有那麼難嗎？

一名女網友在Dcard上分享，她今年分科測驗的成績預計可以錄取台大法律系，爸媽剛聽到都很替她高興，沒想到才填完志願2天，媽媽就開始嫌東嫌西，內容大致上就是「人脈不見得是正向人脈，也有害人的人脈，同儕一樣，也有爛人、噁男和恐怖情人，教授比較好你確定？」總之就是不斷貶低台大法律系及她為考試做的努力。

女網友表示，媽媽過去經常這樣貶低她，她都咬牙撐過去，想著每個家長或多或少會這樣數落小孩，但這次她真的有被媽媽打擊到。

女網友指出，媽媽常會「口出惡言」，但從不曾在物質上虧待她，也很認真替她尋求更好的教育資源，因此她還是很感謝爸媽的栽培。當然對於她的大學選擇，爸媽可以提出不同的觀點，只不過他們原本只是單純在討論台大法律系為何很熱門，結果媽媽就突然說那些話，令她很錯愕，而她也很希望所謂的「亞洲父母」在他們這一代就此消失，希望大家都要學會用正確的表達方式去愛人。

貼文引起網友討論，「缺少客觀事證，靠想像腦補壞的，媽媽感覺純粹的在散發負能量」、「我爸也是，從以前都沒稱讚過我，到現在我都上台大醫科了，他都還一直嫌我怎麼沒拿卷哥」、「說實話，這種教育方法真的超級失敗，我弟就是因為常常考不好被唸，唸到後面他完全自我放棄」。