在北港國中舉行的花燈研習，北港的國中小各校都推派老師學習。（周麗蘭攝）

有些學員已完成作品，有些還是半成品。（周麗蘭攝）

距離明年農曆春節還早，北港朝天宮的元宵花燈已經開始準備，北港鎮國中小30多名教師這幾天齊聚北港國中研習花燈製作，目標是過年前完成，許多老師雄心勃勃創作造型特別的花燈。

北港鎮是花燈原鄉，雲林縣府每年也都會舉辦北港燈會，朝天宮在元宵節展示花燈更是全台重要活動，廟方每年贊助鎮上10個國中小及社區民眾研習製作花燈，今年邁入第20年，依舊邀請工藝師吳登興傳授技法。

吳登興表示，雕刻是「減法」，雕塑是「加法」，花燈是「乘法」，因為要用很多鐵絲纏繞塑形，製作骨架及固定的過程是最困難程序，得要一次到位，接著糊布、彩繪，裝燈泡要很謹慎，因為朝天宮是國定古蹟，一定要很小心不能走火。

吳登興製作花燈已25年資歷，他表示大陸廉價花燈衝擊本土花燈產業，各行各業都有相同困境，所以技術上必須提升，才能在價位上有競爭力。

明年是龍年，不少學員創作燈「龍」，最近每天在研習地點北港國中從早忙到晚，捨不得放下回家，目標是過年前完成參加比賽。

北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵節花燈展，帶動全台燈會熱潮，當時北港電動花燈獨步全台，元宵到北港看花燈是老一輩民眾難忘的回憶。