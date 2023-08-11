在11日的港交所，碧桂園盤中一度重挫14%，只剩下0.89港幣，目前在0.98港幣的位置。今年迄今，碧桂園股價已具幅滑落64%左右，若要跟元月高點相比，更是雪崩式的大掉超過70%。

碧桂園的股價表現，無疑是恆生指數中的後段班。市值在2018年還有500億美元左右的碧桂園，經過新冠疫情之後的現在只剩下33億美元。碧桂園原本被外界認為不會受到信用緊縮的影響，沒想到卻無法倖免。

彭博社表示，碧桂園美元計價的公司債持有人現在很焦慮，因為還沒有收到14日即將到期，公司所要支付的利息。倘若碧桂園無法在30天寬限期拿出錢的話，將是首次出現違約狀況。

深滬300指數11日大跌2.3%，跌幅創去年10月以來最大，10個月以前，當時中國大陸正準備解禁，大幅放寬新冠抗疫規定。大陸官網財聯網報導，證監會與房地產開發商，以及金融業者在11日時，相互交流不動產現況與問題。

這家陷入經營困境的建商，預估2023上半年的淨損將上看76億美元。在10日向香港交易遞交的文件中，並未提及如何支付公司債利息的問題。日前，信評業者穆迪將碧桂園的投資評等大降3級至Caa1，理由是流動性與再融資風險升溫。

從8日以來，至少3家外資券商都調降碧桂園的評等，包括匯豐以及里昂證券。彭博社指出，分析師平均12個月目標價，已從2018年至少19塊港幣的歷史高點，現在降至1.32港幣。因業績孱弱以及流動性等問題，高盛將碧桂園目標價大砍一半，並維持中性評等。

對於碧桂園摩根大通則認為，獲利亮紅燈可能是信用最終出狀況的前奏曲，這家公司可能已經準備要債務重整。不過，到目前無止，還沒看到中央政府出手援助或有意要金援的跡象。