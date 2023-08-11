前新光金控總經理吳欣儒6月9日請辭後，總座懸缺了一個月，董事會在7月時通過由陳恩光接任新光金總經理一職，因此，陳恩光從7月8日起就開始代理新光金總經理職務，8月11日獲金管會核准正式上任。

陳恩光過去主要的經歷為外商銀行，是花旗銀行出身，曾是富邦金總經理韓蔚廷子弟兵，對於財務操作相當熟稔。

目前新光金母、子公司高層人事已大致底定，接下來就該開始進行公司的整頓改革與著手解決增資的問題，新經營團隊是否能重新擦亮新光金的招牌，各界都拭目以待。