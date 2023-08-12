桃園市大園區國際路一段的航空城徵收區，有空地遭人傾倒廢棄物，環保局表示，若行為人隨意棄置廢棄物，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城為全台最大區徵開發案，徵收總面積達3148公頃，各分標工程陸續施作中，部分徵收區居民已搬離但未開工，成為無人居住的空城。近日有民眾發現，徵收區空地遭傾倒廢棄物，堆成一座座小型垃圾山，通知桃園市環保局到場稽查，地方也呼籲別視徵收區為無法地帶。

市議員游吾和指出，該空地旁原為住宅區，徵收後居民已搬遷，約1周前有民眾經過發現，空地竟遭不肖人士亂倒垃圾，堆成好幾座垃圾小山，雖航空城工程的保全人員都有巡邏，但仍防不勝防，有心人士還是看準監視器死角亂倒。

環保局表示，11日派員至大園國際路一段稽查，發現有數堆土木或建築廢棄物混合物，包括土方、石塊、生活垃圾、廢塑膠、廢木材及廢布等，現場目視體積約50立方公尺。

環保局說，經詢問現場保全，最早在6月5日發現該地遭人傾倒，且已向土地所有人民航局告知，後至大園警分局竹圍派出所詢問，對方表示附近路口監視器皆無法拍到該路口。保全也說，近期已安排人員於該址駐守，若有發現將第一時間通報。

游吾和也說，希望大家不要將航空城徵收區當成廢棄物的「最終處理場」，應依循合法途徑自行處理，別將徵收區視為「無法地帶」，經通報相關單位後，目前垃圾已清理完畢。

環保局提到，後續擬發文給地主，請善盡土地管理責任，同時呼籲民眾，若行為人隨意棄置廢棄物，可依違反廢清法第41條告發，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。