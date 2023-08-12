有媒體報導，曾任「美國科學家聯盟」（FAS）會長30年的史東，曾在前總統陳水扁任內來台訪問，居中牽線兩岸會談。報導稱，2004年陳水扁政府曾秘密發展核武，史東曾力阻台灣發展核武。對此，陳水扁辦公室已緊急發出新聞稿澄清，報導內容嚴重失真，完全子虛烏有！

陳水扁12日發布緊急新聞稿指出，史東在會晤阿扁總統時，根本沒有觸及所謂台灣發展核武議題，遑論曾力阻台灣發展核武。阿扁主張非核家園，並在總統任內停建核四。8年任內從未有發展核武的想法與作為。

陳水扁也指出，1970年4月24日訪美遇刺的先總統蔣經國，還特地去加州看蔣家的「核武計畫」。如果台灣有發展核武也是兩位蔣總統的任內，不是阿扁時代。

陳水扁也提到，揭發1988年張憲義事件叛逃事件的，正是時任輪椅立委吳淑珍的特別助理陳水扁所接獲的情資，並立即執筆在1988.3.14，透過立委吳淑珍書面質詢揭露中科院核研所副所長張憲義跑掉了，引發渲然大坡，連續多日都是媒體頭條。如果是張憲義叛逃事件終結台灣核武，勇敢挺身而出的阿扁才是台灣核武終結者。那已經是1988年的事，怎麼會扯到所謂史東書中驚爆，2004年陳水扁政府曾秘密發展核武，還被他力阻？

陳水扁強調，事關台灣核武發展與終結，特別是扁政府不曾也從未在2004年秘密發展核武。為正視聽，特緊急發佈新聞稿澄清。