有些人平時個性溫和且大方，做事情總是坦蕩蕩，但是卻不讓人喜歡，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、天蠍座、摩羯座因個性緣故，看似不與人計較的態度，卻容易被誤會和討厭，被別人在背後說壞話。

▍牡羊座

牡羊座覺得很奇怪，明明待人真誠且大方，任何事情都直截了當的說，絕不在背後搞小動作，這樣坦蕩蕩的個性應該讓人放心才對，但他們卻沒想到，正是因為平時形象太過積極，所以總有不懷好意的人緊盯著他們！況且，牡羊座說話容易心直口快，因此得罪不少人。

▍天蠍座

天蠍座雖然有愛恨分明的標籤，但並不代表喜歡與人計較，讓人討厭的原因多半是神秘感造成的！眾人對看不透的事物，容易過度猜測與關注，而天蠍行事作風令人難以捉摸，如果他人有種被瞧不起的感覺，難免會心生怨懟。

▍摩羯座

摩羯座的時間與精力不是用在忙工作，就是用在忙自己的事情上，關於跟人斤斤計較、伺機報復這件事，他們認為不值得且浪費時間！若對人有不滿，只要不涉及原則問題，都會睜一隻眼閉一隻眼，然而，這種大方在其他人看來十分虛假做作，加上總是過於嚴肅、說話不討人喜歡，因此更容易被人做文章了。