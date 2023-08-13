澳洲液化天然氣（LNG）設施傳出可能爆發罷工危機，原因是工人要求提高薪資與改善工作條件。這導致歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨9日盤中漲幅一度接近40％，來到6月中以來最高，隨後幾天回落至每千度36.6歐元附近。
歐洲支付的能源價格比美國高出許多，也勝過該地區疫情前水平。能源價格上漲將長期通膨預期指標推升至2010年以來最高水平，導致ECB更難結束緊縮週期。專家警告，千萬不要低估ECB對抗通膨的決心與毅力。
澳洲工人威脅罷工導致歐洲上周天然氣價格單日飆漲近3成，顯示天然氣供應中斷風險與歐洲能源安全的脆弱。荷商安智銀行（ING）、荷蘭合作銀行（Rabobank）與盛寶銀行（Saxo Bank）一致認為，隨著能源價格上漲，歐洲央行（ECB）立場可能轉鷹並設法阻止長期通膨預期升高。
澳洲液化天然氣（LNG）設施傳出可能爆發罷工危機，原因是工人要求提高薪資與改善工作條件。這導致歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨9日盤中漲幅一度接近40％，來到6月中以來最高，隨後幾天回落至每千度36.6歐元附近。
歐洲支付的能源價格比美國高出許多，也勝過該地區疫情前水平。能源價格上漲將長期通膨預期指標推升至2010年以來最高水平，導致ECB更難結束緊縮週期。專家警告，千萬不要低估ECB對抗通膨的決心與毅力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。