澳洲液化天然氣（LNG）設施傳出可能爆發罷工危機，原因是工人要求提高薪資與改善工作條件。這導致歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨9日盤中漲幅一度接近40％，來到6月中以來最高，隨後幾天回落至每千度36.6歐元附近。

歐洲支付的能源價格比美國高出許多，也勝過該地區疫情前水平。能源價格上漲將長期通膨預期指標推升至2010年以來最高水平，導致ECB更難結束緊縮週期。專家警告，千萬不要低估ECB對抗通膨的決心與毅力。