副總統賴清德出訪巴拉圭，今過境美國第二天，除了早上在下榻飯店出席早餐會，中午將出席僑宴，賴清德尚未抵達僑宴會場，今天已有近百位打著五星旗及美國國旗陸僑前往抗議，他們高喊，「反對台獨份子賴清德竄訪美國」。
賴清德今中午將前往位於哈德遜河邊的玻璃屋酒店（Glasshouse）出席僑宴，預計有700位台僑出席；不過上午即有數十名陸僑集結，他們自備擴音器、音箱，在酒店約100公尺外對接抗議，他們揮舞五星旗及美國國旗，並踏步唱歌。
由於今上午人潮眾多，警察怕影響人車行徑，還專程維持秩序，正有郵輪停靠碼頭，不少遊客下船，駐足觀看者不少，交通一度打結。
被問到為何前來抗議，他們表示，反對台獨，反對台獨份子賴清德竄訪美國。並指出，「賴清德滾出去」、「台灣是中國不可分割的一部分」。
大陸僑團今（13）日，在當地中文報紙《世界日報》上刊登全版廣告，寫道「強烈抗議賴清德竄訪美國」，大陸抗議人士是否會在今日賴清德僑宴會場外抗議，引發關注。
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