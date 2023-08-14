刑事局中打破獲以吳姓男子為首的詐騙集團，發現該集團以虛擬貨幣交易的「假金流」方式躲避查緝。(林欣儀攝)

刑事局中打破獲以吳姓男子為首的詐騙集團，查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣及現金30萬元、筆電、手機等贓證物。(警方提供)

為有效遏阻詐騙集團行騙，政府以「打詐國家隊」宣示取締決心，但詐團規避的手法也是推陳出新。以吳姓男子為首的詐騙集團在中部地區設有3處水房，除透過多層轉帳方式規避查緝，吳男還想出新手法，利用虛擬貨幣塑造出「假金流」，在取款時謊稱是買賣貨幣，讓第一線攔查的員警難以立即辨識。

刑事局中部打擊犯罪中心今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，之後循線向上追查，赫然發現以吳姓男子（38歲）為首的收簿、轉帳水房詐騙集團，經持續蒐證，今年6月、8月分別搜索、攻堅該集團位在彰化市及台中北屯區、西屯區的水房。

警方2次搜索共逮獲吳男等20名集團成員，並查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣及現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等贓證物，經清查，至少有89名被害人遭騙取財物、該集團不法獲利金額高達上億元。

警方調查發現，在89名被害人中，有2人分別被騙走1800萬、2000萬元，損失相當慘重；誇張的是，該集團被查獲後，仍有被害人為了領回之前遭騙的款項，還想繼續匯款到人頭帳戶中，所幸遭及時勸阻，專案小組也從水房操作洗錢的人頭帳戶中攔阻170多萬被害人遭騙款項。

警方指出，詐騙集團為了躲避查緝，通常會透過多層轉帳的方式閃躲，卻因檢警持續溯源追查，詐團發現車手在領取贓款時很容易被攔查發現，為了躲避第一線員警追查，吳男等人想出新手法，行騙成功後及申請虛擬貨幣的錢包，並於轉帳洗錢時製造同額交易紀錄的「假金流」，若車手遭查獲，只需要辯稱「是買賣虛擬貨幣的交易款項」，即可躲避查緝。

警方指出，該案犯嫌皆被依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，其中吳男及王姓、羅姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羈押禁見。