行動監理車宣導交通安全，並提供先進、多功能監理服務（三芝區公所秘書室提供）

三芝區行動監理暨機車考照睽違7年，於8月12日再度啟動，為偏遠地區民眾提供便利考照服務，免於辛苦到30公里外監理站應考。三芝新庄子水口民主公王宮廟更無償提供廟前廣場作為新設機車考照練習場，並在區公所的努力下，向蘆洲監理站爭取首場機車考照場次。宮廟貼心為考生準備神明賜予的平安符，保佑行車平安。

自2016年考照新制頒布後，原本三芝區公所前所畫設的練習場不符規定，行動監理暨機車考照活動因而中斷多年，考取駕照的民眾總是辛苦往來各地監理所。在市議員蔡錦賢、市議員陳家琪、埔頭里里長簡錦隆、新庄里里長林文章以及蘆洲監理站等單位推動下，三芝新庄子水口民主公王宮廟管理委員會議同意開放廟前廣場給民眾練習考照。

首場考試，民眾報名十分踴躍，報名開放隨即額滿，三芝區和石門區共有95人次報名考試，87人次應試；考試當天，就有許多考生早起至考場騎乘練習。水口民主公王宮廟還貼心為考生準備平安符，保佑大家行車平安。廟方也設置木質許願卡販賣機，民眾可許下心願並書寫在卡上，掛在許願牆上祈福。

蘆洲監理站表示，這次在民主公王宮辦理機車考照、宣導駕訓班考照補助、高齡換照、交通安全宣導、微電車掛牌及宣導等業務，並將行動監理車開進社區；本次服務機車考照87人，核發駕照48人，讓偏鄉石門及三芝區民眾不用到30公里外的監理站考試，為當地民眾提供更便利的監理服務。

三芝區長賴小萍表示，感謝水口民主公王宮廟無償提供場地，為大眾奉獻心力，解決民眾沒有安全妥適練習場地的難題，蘆洲監理站配合辦理巡迴考照服務，可以說是機車族的一大福音。為了更進一步為鄉親服務，未來也將爭取寒假考照場次，讓民眾可以原地考照，省去跨區考照所耗費的時間與精力，進而全力練習，提昇駕駛技術，增加考照通過率。