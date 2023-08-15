新竹市長高虹安（中）昨天遭北檢起訴後，今天上午到天公壇上香祈福。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安因貪汙等罪14日遭北檢起訴，今天上午她再轟北檢起訴粗糙，並強調自己的案子跟童仲彥不一樣，她的助理是有實際勞務的，未來她在法院會提出各項被檢察官忽略的證據，更向法院喊話，不要像檢方一樣用有罪推論的方式來審她的案子，絕對不要作政治辦案。

高虹安今天上午到天公壇上香祈福，之後接受媒體聯訪時再度猛批北檢承辦檢察官，她說，檢察官這次起訴很粗糙，包含有很多不正確之處，她也提到外界在談童仲彥的案子說，其實如果去看童的判決書就會知道，童的助理是人頭助理並沒有實際從事議會工作。

但在她的案子中，承辦檢察官自己都有在庭訊或是新聞稿都說了，她的助理都是實際有在勞務、加班，絕對不是人頭助理，都有依法依規付出勞務而取得助理費，怎麼會用詐領去定義，這些在偵訊過程中都有跟檢察官說明清楚，很遺憾檢方在起訴時仍全盤的忽略。

其中包含吵的沸沸揚揚的「私用」部分，其實很簡單，這是祕書與助理代墊的費用，而這些費用她都主動的跟助理不管是口頭或是LINE說，請他們來請領，而她每次也都即時的歸還，甚至還有好幾次都說不用找零了，請問1個要貪汙的人，會把自己的小金庫當作零用金的人，會有這樣的作法嗎？因此檢察官在起訴時，實在有太多偏頗的內容。

另外，還提到說她沒有私毫出公務的費用，她也要再次澄清，在公務方面的支出，早就遠超過貪汙的所得，只是助理是自己在記帳，帳目中沒有呈現出她支出的費用，但在庭訊中她都有提交在公務支出方面的證據，也跟檢方說了。

此外，在零用金的帳目部分，這個流水帳她也是看到媒體報導才知道內容，這有太多帶風向問題，說她有在流水帳上簽名與認證成為貪汙的實證，這完全是錯誤的事，而檢察官所說的流水帳，但其實只是電子檔，且電子檔可以被竄改的，她也都有跟檢方說明。

高虹安說，她覺得檢方辦案還是要看證據，而不是像在喬案子一樣，甚至透過媒體帶風向，好像用恐嚇的語氣，順我者生，逆我者亡，說她不配合辦案、態度不佳，但實則她是主動配合調查，包括手機、辦公室密碼都交出去了，這樣叫作不配合辦案、態度不佳嗎？

她表示，昨天是人生第1次被起訴，真的是最黑暗的一天，而在這被起訴過程中，才知道有多黑暗，未來她在法院會勇敢的面對，會把所有沒有被檢察官採用的、被檢察官忽略的證據都一一呈現。

高虹安再次引用影集「八尺門」的辯護人話說，這已經變成嘲諷的笑話，她時向法院喊話，希望在法院不要再演變成像檢方用有罪推論的方式來看待高虹安的案子，絕對不要作政治辦案。