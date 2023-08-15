新北市立黃金博物館今年初爆出館產遺失，監察院今糾正該館，也針對新北市文化局行政調查及後續懲處結果的不足之處，要求重予審酌、檢討改善。監委認為，黃金博物館長年未能落實財產交接點交、辦理耗損財產除帳作業，並違反財產保管人員宜選任編制人員的原則，導致多年來累積的財務損失，另外，館方負責採購的人員兼辦政風業務，也已違反廉政署規定。

監院指出，該館長年未能落實財產管理規定，行政辦公室去年6月間搬遷時，遺失3座三人型大沙發、木製櫥櫃、電視櫃、冰箱等多項財物，卻未釐清相關權責，即驗收通過，撥付全額款項予承包公司，遲至遺失後11個月，監院介入調查後，館方才於今年5月25日向警方報案，核有未善盡職責，及未確實依法行政怠失。

監委認為，館方陳述沙發「可能是被當作廢棄物處理掉」，殊難想像，若屬實，應追究相關人員或清潔公司違失之咎，依法請求損害賠償，而該館所列管的館產，除了館藏品外，絕大多數都責成臨時人員擔任保管人，導致長年來損失數百件館產，違失情節明確。

監委強調，館方盤點遺失的329件館產，有一定數量是在去年行政辦公室搬遷所遺失，並非檢討報告稱的未即時報損或久歷人員異動等所致，新北市府受理館方的報損除帳作業時，應區別處理，針對行政違失甚或刑事不法狀況，核予相應處置，因此行政調查結果和後續懲處作為仍有不足，應重予審酌，督導確實檢討改善。