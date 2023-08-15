民進黨屏南立委參選人、縣議員許展維日前宣布退選，黨內積極勸說出身屏南的現任不分區立委莊瑞雄應戰但遭婉拒，人選懸缺多時，民進黨2024大選提名策略小組15日會中達成共識，將提名曾為前屏東縣長潘孟安核心幕僚的屏東縣府民政處長徐富癸出戰，預計明日送交中執會同意通過徵召。

屏南選區選情詭譎，本屆受民進黨禮讓的無黨籍立委蘇震清原尋求連任，但民進黨下屆決定派許展維出戰，泛綠宣告分裂，蘇震清後因選罷法修正不得參選，由兒子蘇孟淳代父出征，然而，許展維因涉嫌違反政府採購法退選，藍營人選又未定，目前該選區僅蘇孟淳一人參選，黨內力勸莊瑞雄，但莊意願不高。

眼看民進黨陣前換將，支持者十分焦急，黨內決定從屏東縣政府內部選才，包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭及徐富癸皆被點名，其中以徐的呼聲最高。

今日下午選戰提名策略小組成員二度開會討論人選，與會者有召集人潘孟安、民進黨立院黨團總召柯建銘、新系前立委段宜康、正國會中常委陳茂松、綠色友誼中常委林益邦等人，會上只花不到20分鐘便火速敲定由徐富癸出戰，預計明日送交中執會同意通過徵召，時值黨主席賴清德出訪巴拉圭，明日將由柯建銘擔任中執會代理主席。

據轉述，會中提及莊瑞雄確實是最合適人選，過去一段時間，黨內努力協調到最後一刻，潘孟安感謝英系立委羅致政、陳茂松等人的協助，也徵詢當地屏東縣長周春米意見，最終各方人士皆認同徐富癸資歷完整，富有戰力，本身還是屏東教育大學教育行政研究所的碩士，盼人選儘快定案以因應選戰。

徐富癸出身報界，在潘孟安擔任立委期間就轉職為潘的地方服務處主任，更擔任縣長室主任，堪稱潘的核心幕僚，他接下民政處長後，與地方村里長、宗教團體與各民間社團關係緊密；徐富癸還在潘孟安出版的《紅色鋼鐵人》一書中，透露自己在潘身邊工作逾20年，大讚潘對身旁的人永遠情意相挺，是很「惜情」的人。