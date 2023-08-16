巴拉圭總統就職致詞：台巴間非僅盟友 是以「兄弟之邦」相對。特使團提供

副總統賴清德特使團於當地時間15日（台北時間15日晚間及16日凌晨）出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮及相關慶祝活動。貝尼亞總統致詞時表示，將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議。巴拉圭以友誼及合作精神，與中華民國台灣等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友，而是以「兄弟之邦」相對。

上午就職典禮開始前，賴副總統抵達巴國總統府，與出席就職典禮的各國元首、特使等至總統府後廣場觀禮台就座。賴副總統也與在場各國代表，包括美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）、教廷駐阿根廷大使Miroslaw Adamczyk等人寒暄致意、自然互動。

就職典禮結束後，賴清德與各國慶賀團代表前往亞松森大教堂，參加宗教祈福儀式。儀式於亞森松總主教Cardenal Adalberto Martínez Flores致詞後，現場演奏聖歌，為巴國祈禱，氣氛隆重莊嚴，貝尼亞總統也與各國代表相互致意。

隨後，各國慶賀團代表返回總統府，向貝尼亞總統伉儷致賀。由司儀唱名，各國慶賀團團長依序致賀，賴清德也親自送上祝賀之意。

午間，賴清德應邀出席貝尼亞總統伉儷午宴，席間與各國慶賀團成員互動熱絡；下午則前往緊鄰總統官邸之羅培斯元帥大道，觀賞向慶賀團致敬暨慶祝亞松森建城486周年檢閱軍警遊行。賴清德也將穿上巴拉圭特有棉織衫服飾—Aopoí，參加今晚在總統府旁河濱大道舉行的表演晚會。