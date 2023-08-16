這家越南第一家自有汽車品牌公司，新上市的開盤價為22美元，是與協助掛牌SPAC（特殊目的收購公司）合作夥伴Black Spade Acquisition，當初相互議定每股10美元的兩倍之多。

美股15日的那斯達克交易清淡，但利用類似借殼上市模式的VinFast，在IPO當日的股價翻揚2.55倍之後，身價立刻從被SPAC併購的230億美元，一下子暴增至850億美元，遠遠超車福特市值480億美元，以及通用汽車的460億美元。

令外界不解的是，這家自許為越南特斯拉的電動車新創公司，甚至還沒有開始獲利，再者，砸下40億美元的龐大資金，在美國北卡地區興建的車廠，還要等到2025年才會量產，沒想到新掛牌第一天就繳出如此亮麗成績單。

VinFast背後有富商潘日旺在撐腰，而這位越南首富也持有近百分之百VinFast約23億的普通股。VinFast指出，目前有不少全球投資人在排隊等著投資自己，未來一年半的時間，將會有各種融資計畫出爐。

自去年底以來，在越南車廠生產新車的VinFast，已藉由船隻向北美地區運送近3,000輛汽車。不過，目前銷售量似乎遇到瓶頸，汽車調研業者S&P Global Mobility統計，截至6月份在美國只有137輛Vinfast新電動車領牌。

VinFast表示，不會單純像特斯拉一樣，直接在網路上賣車給消費者，與全球各地經銷商合作也是一種賣車方式。正採用混合式銷售手法，擁有自己展示中心，並與經銷商洽談開設不同的展間。

根據最新財報，VinFast第一季營收較去年同期大減49%，淨損為5.98億美元。若以2022一整年來看，整間公司共虧損21億美元。路透社認為，未來面對同業強大的競爭壓力像是中國大陸等，VinFast要打入歐美地區得好好思考要如何訂價。

比方說，VinFast旗下VF8電動車款，在加州的入手價格為4.6萬美元，特斯拉Model Y則是4.77萬美元左右。倘若當地消費者符合美國電動車購買優惠資格的話，再減去7,500美元的補助，這輛特斯拉就只要約4萬美元而已。