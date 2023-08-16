立法院會今年5月9日三讀通過《環境部組織法》，首任環境部長由前中興大學校長薛富盛接任，距離8月22日環境部掛牌邁入倒數6天，環境部次長人選各界關注。據了解，現環保署副署長王雅玢將在8月21日與環保署長張子敬同進退，據傳中興大學森林學系特聘教授柳婉郁將接任政務次長。

環保署目前常務次長及政務次長分別由沈志修與王雅玢擔任，而環保署升格為環境部後，組織將改為1常務2政次，除現環保署主秘葉俊宏有望升任環境部政務次長外，外界認為現任副署長王雅玢將升任環境部政次，但據了解，王雅玢將在8月21日卸任副署長回歸校園。

由於環境部未來業務有一大部分將和淨零碳排、循環經濟、碳交易等相關。據了解，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁有望接任政次一職。明日環境部就要進行署慶彩排與就職布達走位預演，行政院按照慣例早已核定主管名單。

經記者實際與柳婉郁聯繫，柳婉郁表示，目前未接獲環保署的通知和徵詢，在進一步詢問「是否」就是政務次長時，她僅回應「沒有接獲通知和徵詢」。由於未正面承認與否認，保留給外界許多猜想的空間。

柳婉郁最高學歷為台灣大學農業經濟學系（環境資源經濟組）博士，經歷包含中華經濟研究院顧問、台灣環境與資源經濟學會理事、環保署國家環境教育獎審議委員等。