立法院會今年5月9日三讀通過《環境部組織法》，首任環境部長由前中興大學校長薛富盛接任，距離8月22日環境部掛牌倒數10天，環境部底下4個三級行政機關首長人選各界關注。據瞭解，資源循環署署、氣候變遷署、環境管理署以及化學物質管理署各署長人選已經定案，而環境部政務次長、國家環境研究院長可能由現環保署主任秘書葉俊宏擔任其一。

根據掌握消息指出，氣候變遷署署長將由現任環管處處長蔡玲儀升任；資源循環署署長由現任廢管處處長賴瑩瑩升任；環境管理署署長由現任水保處處長顏旭明升任；化學物質管理署署長由現任化學局局長謝燕儒升任。

此外，環保署現任常務次長及政務次長分別由沈志修與王雅玢擔任，而環保署升格為環境部後，組織將改為1常務2政次，外界也關注另一位政務次長人選。

據瞭解，環境部主任秘書將由現任訴願審議委員會主委洪淑幸升任，洪淑幸最高學歷國立政治大學法律研究所碩士，曾任環保署法規會專員、土汙基管會視察、綜合計畫處副處長、管制考核及糾紛處理處處長等。

而現任環保署主秘葉俊宏其經歷包含環境衛生及毒物管理處簡任技正、水質保護處副處長、廢棄物管理處副處長、綜合計畫處處長、水質保護處處長等。據瞭解，葉俊宏為環境部政務次長或國家環境研究院院長人選。

準環境部長薛富盛受訪表示，目前對於葉俊宏的職務安排仍未決定，待行政院人事核定後才會向外界公布，但對葉的未來可能職務並未否認。

而先前外界流傳環境部政務次長可能由中興大學環境工程系教授莊秉潔接任，薛富盛說「自己第一次聽到，從來沒有針對政務次長人選對外說明或徵詢」。對此，署內葉俊宏在上述人事安排上確實存有可能。