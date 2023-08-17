許多人對未來並無明確規劃，走一步算一步，先找打工再慢慢尋覓其他職業。就有一名女網友表示，自己出社會後到早餐店上班，月薪33K，月休4天，做得還算滿意，遭網友勸說快離職，卻有內行人點出優點，直言早餐店能學到的很多，甚至可以學到創業基礎。

女網友在「Dcard」發文，表示自己畢業後在早餐店工作，扣完勞健保月薪實拿33K，月休4天，上班時間則是凌晨4點半到下午1點半。她表示自己最滿意的就是同事都非常好相處，第二則是下班有自己的時間，最後則是還不必擔心被主管找，自己目前也沒有離職的打算，詢問大家「如果是你待得下去嗎」、「如何找到自己喜歡且能做長久的工作」。

文章貼出後，不少網友看傻眼，紛紛留言：「月休8天我都快死了，月休4天你做得下去？」、「無法理解為何可以接受月休4天，做功德嗎」、「你比別人多上4天班領33K，實際上就是月薪28K，加班4天多拿5K啊」、「早餐店我做一天就跑了，去超商好多了」、「建議不要把早餐店當正職，就是空白期賺個錢的工作」、「我也是做早餐店的，你這條件怎麼會做得下去...」。

但也有人建議原PO，可以多利用下班時間增進自己：「好好規劃下班時間進修」、「整個下午和晚上都是自由時間，可以安排進修或者再找第二份工作，都是不錯的選擇」、「其實如果多做幾年，認真跟老闆學習商量接觸進貨管理跟帳務，可以學到不少創業基礎，只會喊奴喊累的留言建議跳過」、「覺得適合就繼續做，甚至學會進貨、運作流程管理，未來都可以當作轉業的跳板」、「我家旁邊早餐店女店員從20歲做到現在50歲，結婚生兒子還買房子，也沒啥不好，都看自己怎麼規劃」。