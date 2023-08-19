看不見也能手沖咖啡、市集擺攤！來自彰化的黃宥程是一名視障者，大學時視力退化到全盲，僅能感受光線，但他沒有自怨自艾，出社會工作後又拿到證照，近來創立自己的品牌「盲冊咖啡」，開始在市集擺攤。黃宥程說，視障身份會讓大家停下來，但最重要的是咖啡好不好喝，會在咖啡上持續鑽研，也展現他的咖啡品味給大家。

黃宥程說，他小時候是斜視，到國中時發現視力漸漸退化，於是開始學習使用盲用電腦、白手杖等，到大學時視力退化成全盲，因已有心裡準備，加上做了很多生活上的訓練，順利完成學業並出社會從事社工工作，後來又到社會福利諮詢專線上班，協助民眾解決相關問題。

為什麼想踏入咖啡工作？黃宥程說，自己在思考職涯時想有新嘗試，因此就參加了協會的培訓，接觸後很喜歡咖啡帶來的不同層次，因此決定投入，學習了1年多，今年5月底開始在市集擺攤創業，初期報名有提供電力設備、桌椅的市集，讓自己能更快上手，也希望透過擺攤累積客人，讓更多人認識他。

黃宥程說，確實盲人的身份會讓大家停下來看一眼，但最後客人會留下來的關鍵還是咖啡的好壞，目前擺攤次數不多，但日前遇到一個熟客，對他來說是莫大的鼓勵。雖然看不見有很多限制，例如看不見濾杯內的狀況等，但他透過不斷地嘗試，加上科技的輔助，控制萃取的品質，透過好喝的咖啡留住客人。