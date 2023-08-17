●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，美股持續下挫，因聯準會會議記錄強調需要抑制經濟，需求才會隨之走弱。不幸的是，隨著價格上漲，以及在穩健的就業市場支撐下，消費者支出仍然非常強韌，期貨市場已經開始對再次升息進行定價。他並表示，最近發布的第三季GDP報告和最新的零售銷售數據顯示經濟支撐強勁，在穩定物價的「最後一哩路」上，這當然不是聯準會樂於見到的事。
●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，我同意聯準會官員，我們不相信已經完全擺脫通膨。我認為市場對於聯準會在整個9月到10月會怎麼做將如坐針氈。
●J.P. Morgan Private Bank美國股票策略師Jonathan Linden表示，利率上升是否將扼殺經濟的擔憂開始加劇，公債殖利率持續上揚給股票帶來壓力。
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