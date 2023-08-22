美股周二（22日）早盤漲跌互見，投資人靜待AI晶片龍頭輝達財報本周四凌晨（台灣時間）將公布的財報，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周在全球央行年會上的談話被視為未來利率政策線索。輝達早盤股價一度改寫歷來盤中新高，但隨後翻黑跌近2%。

截至台北時間21日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌134.25點（或0.39%），暫報34329.44點；那斯達克指數上漲55.44點（或0.41%），暫報13553.03點；標普500指數下跌1.33點（或0.03%），暫報4398.44點；費城半導體指數上漲1.93點（或0.05%），暫報3562.67點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜同步走揚，Alphabet漲逾1%，但臉書母公司Meta跌0.28%。半導體類股普遍疲弱，超微跌逾1%、聯電ADR跌1.09%，但台積電ADR小漲0.09%。

市場為輝達設下非常高的標準，投資人急於了解輝達財報是否能符合市場期待。Wedbush分析師Dan Ives看好輝達的業績可能會引發科技股的全面反彈。Dan Ives表示，目前需求正在飆升，他相信，輝達財報將有助於引發新一輪已經開始的科技牛市。