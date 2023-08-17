CTMMAA（中華民國綜合格鬥協會）裁判Josie Ao 敖守嫻16日於曼谷亞錦賽，獲得AMMA第一張國際裁判證。國民黨台北市議員、中華民國綜合格鬥協會榮譽主席應曉薇表示，「全世界再也不會說台灣沒有綜合格鬥」，且中華隊18日將登場比賽了，希望國人一起期待他們的好表現，並為他們加油。

敖守嫻16日於曼谷亞錦賽，獲得AMMA第一張國際裁判證，對亞洲極具歷史性，證明綜合格鬥的運動魅力將席捲亞奧運。

敖守嫻表示，她與亞洲各國代表互相探討與學習，除快速適應新版的格鬥規則後，艱辛精實的5天課程，並與國際裁判們建立難忘的情誼，成功建立台灣格鬥外交。

應曉薇指出，「全世界再也不會說台灣沒有綜合格鬥」，敖守嫻這幾年在WOTD賽事上一直擔綱重要角色，接下來關於亞運格鬥規則，WOTD也將會在台灣舉辦AMMA專屬的裁判課程，讓台灣格鬥好手們或是想邁向國際執裁的裁判，更適應格鬥賽制。

她說，綜合格鬥國家隊明星選手明日一早將在總教練黃育仁的帶領下，展開各項訓練，準備拿下屬於台灣的第一座亞錦賽獎牌。「看到自己辛勤耕耘的綜合格鬥運動，在8年後能夠帶著年輕的愛好者，踏上國際的舞台接受榮耀，一切都值得了。」希望國人一起期待中華隊的好表現，也請一起為他們加油。