為洗刷「行人地獄」惡名，交通部17日赴行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，首納「零死亡願景」願景，目標道路交通事故死亡人數2030年前降低30％，除推出《道路交通安全基本法》草案，成立院級中央道路交通安全會報，由行政院長親自主持，明年起將推出4年400億「永續提升人行安全計畫」，改善行人交通工程。

交通部指出，提升行人道路交通安全，須由道路系統、公共運輸與人行環境進行整合規劃，本次「行人交通安全政策綱領」針對行人交通安全改善提出《道路交通安全基本法》草案、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，執行項目分短、中、長期逐一推動。

交通部指出，短期項目為半年內可完成，最重要的是完成《道路交通安全基本法》，9月送立法院審議，並成立院級「中央道路交通安全會報」，由行政院長召集，同時提出4年 (2024-2027年)400億「永續提升人行安全計畫」進行行人交通工程改善，並盤點600處易肇事路口列行人交通安全設施優先改善項目，進度半年公告1次。

中期項目須在1年內完成，交通部說，將規畫制定「行人交通安全設施條例」，訂定行人設施重點項目、績效指標(KPI)及管理考核機制，且對地方政府制定課責機制。另據《道路交通安全基本法》規範中央每4年訂定國家道路交通安全綱要計畫，部會每年訂定年度道路交通安全推動計畫，縣市每年訂定年度道路交通安全執行計畫。

監理部分將「強化人車監理管理機制」包括違規紀錄嚴重者恢復短期換照及須參加道安講習，擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，也將落實駕訓班教學及管理。此外，擴大「公路公共運輸補助」如增加補助經費及修正補助制度，優先建設中南東及離島公共運輸環境。

另外，長期項目預計4年完成，落實推動「道路交通安全檢核機制」，要求道路主管機關辦理定期安全檢核，對於高風險地點主動發掘潛在危險因子，進行預防性改善作為，建立規劃、設計、興建與營運之道路安全管理及檢核制度。另針對精進汽機車駕駛考驗制度，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，以提升駕駛人安全駕駛能力，並且精進駕訓評鑑制度，提升駕訓品質。

至於全力提供公共運輸普及率，交通部將持續推動並擴編公路公共運輸計畫，續辦行政院通勤月票TPASS，2025年公共運輸運量提升5％。推動客運車輛電動化，2024-2030年將投入643億元，全國市區公車於2030全面電動化，以提升服務品質。此外，推廣共享運具成為連結公共運輸最後一哩路服務。

交通部指出，政府希望從立法、教育、工程、監理、執法及公共運輸提升等面向積極推動各項工作，以澈底翻轉及改善行人交通安全，期望給予民眾平整、順暢、安全的行人通行環境，以及高服務品質及完善公路公共運輸路網，讓交通事故朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進。