此外，因公債殖利率勁揚和美元走強，使金價承壓，16日Comex黃金期貨價下跌0.4％至每盎司1,928.3美元，連續8個交易日下挫，創7月6日以來的最低收盤價，道瓊市場數據顯示，此為2017年3月10日以來最長跌勢。

根據Tradeweb資料，對經濟具指標意義的美國10年期公債殖利率收在4.258％，高於15日的4.220％，寫下2008年6月以來最高收盤記錄，當時是雷曼兄弟倒台之前幾個月，後來聯準會的擴張政策也使美公債殖利率長達逾十年位在歷史低水位。

美公債殖利率勁升令投資人感到不安，因過去幾次發生此類情況往往造成市場不穩定。隨著10年期公債殖利率遠低於聯準會設定的較短期利率，一些分析師認為，這意味殖利率還有足夠空間上揚，投資人被迫拋出預料殖利率下滑的押注，引發市場意外動盪。

受此影響，美股16日下挫，道瓊工業指數跌落181點或0.5％。