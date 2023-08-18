今（18）日上午08時16分許，新北市三重區環河南路發生交通事故，現場2部機車擦撞，雙方傷勢皆擦挫傷，均無酒駕，詳細肇事原因仍在釐清中。
警方表示，今（18）日上午08時16分許獲報，三重區環河南路發生一起交通事故，1名49歲陳姓男子騎乘普重機車，沿環河南路往成功路方向行駛時不慎自撞中興橋橋墩分隔島後倒地，後方43歲陳姓男騎士閃避不及撞上，雙方傷勢皆擦挫傷，均無酒駕，警到場後立即將49歲陳男送醫，事故現場由本分局依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。
今（18）日上午08時16分許，新北市三重區環河南路發生交通事故，現場2部機車擦撞，雙方傷勢皆擦挫傷，均無酒駕，詳細肇事原因仍在釐清中。
警方表示，今（18）日上午08時16分許獲報，三重區環河南路發生一起交通事故，1名49歲陳姓男子騎乘普重機車，沿環河南路往成功路方向行駛時不慎自撞中興橋橋墩分隔島後倒地，後方43歲陳姓男騎士閃避不及撞上，雙方傷勢皆擦挫傷，均無酒駕，警到場後立即將49歲陳男送醫，事故現場由本分局依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。