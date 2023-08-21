李姓民眾前年未注意行人號誌顯示為紅燈，貿然步行闖紅燈穿越道路，劉姓機車騎士閃避不急撞上人車倒地受傷，劉提告後，刑事部分李遭依過失傷害罪判處可易科罰金之刑3月，刑事附帶民事賠償部分，台北地方法院考量劉騎乘機車超速行駛也須負一半責任，判李須賠償26萬多元確定。

李在2021年3月4日晚上10點，在北市萬華區中華路1段與開封街2段之交叉路口，欲由東往西方向穿越中華路1段，卻未注意行人號誌顯示為紅燈，貿然步行闖紅燈穿越中華路，劉騎乘機車行經路口，見狀閃避不及而撞上李，劉人車倒地，受有頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血及硬腦膜下出血、顏面骨骨折、右鎖骨骨折、左肩岬骨骨折等傷害。

刑事部分，李被依過失傷害罪判處有期徒刑3月，可易科罰金確定，民事部分，北院認定，李不依號誌指示穿越道路，與劉騎乘機車超速行駛，同為肇事原因，各負50％過失責任，劉可請求金額總計53萬8060元之一半為26萬9030元，判決李須賠償。