女性常被戲稱為「馬路三寶」之一，尤其不會停車，不過最新英國研究顛覆印象，結果顯示男性在停車時比女性更容易發生擦撞事故。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，保險公司「Forbes Advisor」調查2000名英國男女成人，2022年7月至2023年8月間一共發生多少起停車擦撞事故，男女中各約有23％坦承曾撞到或刮到障礙物。

其中21％男性坦承，停車時曾發生輕微碰撞，14％女性承認有輕微碰撞，這些輕微碰撞包括撞上其他車輛，撞上護柱、牆壁、護欄等物體。

16％男性表示，過去一年停車時，撞上另一輛車或靜止物體的次數多達4次，相較之下，這樣的女性車主僅8％；研究也顯示，男性停車時撞上另一輛車的可能性比女性高出50％；6％男性承認過去一年發生多達7次的停車事故，相較之下這樣的女性車主僅占4％。

儘管調查顯示女性比男性更會停車，53％的男性仍認為自己是停車好手，僅37％的女車主認為自己擅長停車。

「Forbes Advisor」發言人普拉特（Kevin Pratt）表示：「我們的研究顯示，許多駕駛，尤其是男駕駛，在努力停進車位時發生事故，可能影響汽車保險費。」他建議停車時要慢慢來，清除任何會分心的事物，例如音樂或後照鏡中的物體，如此有助於降低撞上其他車輛或附近障礙物的風險。