疫情後全球國門大開，許多台灣人也立刻赴日旅遊，一解2年關在家的悶氣。但有一名網友赴日過海關時，因為身上有刺青，竟3度被攔下進行全身搜查，讓他抱怨有刺青的去日本「最好穿長袖」，以免浪費時間。

男網友在臉書「日本旅遊公社」發文表示，自己身上有刺青，又因為夏天穿短袖，結果被日本海關連續攔下3次，不僅搜遍全身，連包包、鞋子都不放過，甚至連手機都被採樣拿去化驗，只差沒被帶去「小黑屋」。

雖然海關一直堅稱是隨機抽查，但連續3次被搜身，讓他無法相信。他直言雖然現在日本人對於刺青的外國人都很友善，但奉勸有刺青者，建議飛日本還是穿長袖，以免被針對，「明明冬天穿長袖去都沒事」。

事實上日本對於刺青之人一直抱持負面印象，年初就曾傳出台灣旅客因為刺青被趕出大眾浴池事件，該名台人因不服氣大鬧，反遭警方帶回。《產經新聞》台北支局長矢板明夫對此解釋，在日本刺青基本上就代表黑道，因此大眾浴池、泳池都會禁止刺青之人入內，儘管近年來逐漸改善，但仍有半數飯店拒絕放寬，要求刺青者貼上蓋住刺青的貼紙才能入內。