住在北高雄的曾姓男子於去年8月僅因為鄰居楊男指責他亂丟煙蒂，曾男竟然回住處拿出鐮刀對楊男揮舞，還嗆聲要殺死楊男後躲去越南等語。曾男雖然在橋頭地院審理時拿出身心科的就醫紀錄，但不被法官採納。橋院審理後，由於曾男坦承犯行，法官依恐嚇危害安全罪判處曾男拘役50天，可易科罰金。

檢警調查，曾男因為不滿楊男指責他亂丟煙蒂，因此心生憤恨，持鐮刀對楊男揮舞，鄰居見狀到場制止，楊男報警處理。湖內警方訊後移送橋頭地檢署，橋檢起訴，並沒收曾男犯案時持的鐮刀。

曾男在接受警訊時只承認有持鐮刀，但沒有對楊男揮舞鐮刀，曾男還辯稱自己拿鐮刀是為了要去砍芒果樹，也沒有說要殺死楊男後逃去越南。曾男解釋，他是說要帶老婆去越南玩。

且曾男還提出曾經到身心科就醫的紀錄，但法官認為其看診日期是今年3月4日，已距離案發時間超過半年，是否是因為此案所引發，尚有疑問。

因為曾男在橋院審理時認罪，法官考慮他的經濟狀況，依恐嚇危害安全罪，處拘役50天，可易科罰金。可上訴。

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