今年關於「去美元化」的討論越演越烈，中國與俄羅斯也開始聯手試圖削弱美元。但頂級經濟學家Benn Steil發文指出，競爭對手不是美元的最大威脅，其他貨幣都不足為懼，美國政府本身的各種「神操作」，才是對美元主導地位的最大威脅。

頂級經濟學家、美國智庫「外交關係協會」國際經濟主任Benn Steil上周在著名期刊「Project Syndicate」撰寫的專欄中警告，政治僵局與貨幣「日益武器化」將有助推動「去美元化」，也就是其他國家共同努力削弱美元的主導地位。

美國拜登政府雖在5月下旬與眾議院在最後關頭達成協議，以防止美國政府債務違約，但信評機構惠譽8月初摘除美國3A信評時警告，美國的治理標準在不斷惡化。

國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，過去23年來，美元在全球外匯儲備中的占比已從72%大幅縮水至59%，加深外界對於美國經濟開始沒落的憂慮。

而在Benn Steil看來，美元最大的問題並非「神對手」，而是「豬隊友」，因此不管是仍受英國脫歐影響的歐元，還是只占全球外匯儲備3%的人民幣，都不太可能與美元競爭。

Benn Steil擔心的是政治問題會削弱美元的吸引力。除了債務僵局，還有拜登政府在俄烏戰爭爆發後，把俄羅斯的銀行從SWIFT支付系統中剔除，並凍結俄羅斯的美元儲備等種種把美元「武器化」的作為。

Benn Steil直言，這就像過度使用抗生素會導致細菌產生耐藥性一樣，「過度使用制裁會促使目標國家與潛在目標減少和美國金融體系的接觸」。