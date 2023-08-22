投資人靜待人工智慧（AI）晶片廠輝達公司（NVIDIA）的財報之際，美國股市今天大多收漲，其中那斯達克指數勁揚，擺脫近期疲弱表現和公債殖利率再度攀升的影響。

道瓊工業指數小跌36.97點或0.11%，收34463.69點。

標準普爾指數上漲30.06點或0.69%，收4399.77點。

那斯達克指數勁揚206.81點或1.56%，收13497.59點。

費城半導體指數揚升98.01點或2.83%，收3560.74點。（譯者：陳彥鈞）1120822