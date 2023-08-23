專家學者認為，油價上漲是指數低迷的一個重要因素，因同時影響到製造業與服務業的製造成本增加，已是三個月最高。由於沒全部轉嫁給消費者，生產者物價漲幅，也是到兩年左右最低。還有，日本的製造與服務業，因對未來不樂觀，故企業信心也在走下坡。
此經濟報告中，日本八月服務業PMI初值，擴大至54.3，創三個月以來最高。至於綜合PMI，也從七月52.2小增至八月52.6。整體來說，看好日本服務業的表現，正好可以彌補看衰製造業的這塊缺口。
原油價格上漲，加上全球景氣前景不確定，au Jibun銀行日本八月製造業PMI（採購經理人指數），從七月49.6微幅升至49.7，已連續三個月都在景氣榮枯點50大關以下。
專家學者認為，油價上漲是指數低迷的一個重要因素，因同時影響到製造業與服務業的製造成本增加，已是三個月最高。由於沒全部轉嫁給消費者，生產者物價漲幅，也是到兩年左右最低。還有，日本的製造與服務業，因對未來不樂觀，故企業信心也在走下坡。
此經濟報告中，日本八月服務業PMI初值，擴大至54.3，創三個月以來最高。至於綜合PMI，也從七月52.2小增至八月52.6。整體來說，看好日本服務業的表現，正好可以彌補看衰製造業的這塊缺口。
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