日本東京電力公司預計24日啟動福島第一核電站含氚廢水排放工作。一份2021年北京清華大學的核廢水擴散模擬實驗近日在大陸各社群網站瘋傳，實驗結果顯示，核廢水經240天到達大陸沿海、1200天後便會覆蓋北太平洋。台大哲學系教授苑舉正23日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，日本這些所謂發達國家，環保卻做得很難看，現在騎虎難下。其實排放廢水並非唯一的辦法，日本怎麼會這麼小氣？給全世界製造麻煩非常可惡。

「我覺得這件事情非常可惡！」苑舉正表示，對於日本本身來講，只有一個考量，就是成本！因為這並不是唯一的辦法，排放到海裡面，當然是一個成本最低的方案。但是以日本這樣的國家，自己完全製造出這種麻煩。當初福島核電廠不只一個地方發生爆炸，應變措施是不斷往裡面灌水，結果這些水全部被核污染。他想要混淆視聽，這個核廢水裡面就是含有放射性物質氚。

主持人盧秀芳提到，可以花錢把核廢水氣化，排到大氣層去。「日本政府怎麼會這麼小氣呢？」苑舉正強調，日本本身做了環境保護一個最壞的示範，就是沒有一個國家敢這樣子做的！因為監測非常容易，你排放了核汙水，隨著洋流，馬上一下子就被人家查到了，甚至都可以算得出來你幹了什麼壞事。所以日本現在騎虎難下。《讀賣新聞》說24日可能不排放，可能也是緩兵之計。

苑舉正指出，日本跟IAEA打好招呼，又跟美國、歐洲打好招呼，很難看，人家就會直接問IAEA的人說，你是不是收錢了？日本在環保方面，做一些捕獵鯨魚的事情，所以很懷疑日本這些所謂發達國家，到底發達在哪裡？值得思考。